  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь назвала соперников на сборах в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь назвала соперников на сборах в Турции

Премьер-лига

"Пивовары" планируют провести 8 спаррингов

Оболонь назвала соперников на сборах в Турции

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Оболонь" начала зимние тренировочные сборы в Турции. Подопечные Сергея Шищенко проведут на турецком побережье следующие 24 дня, готовясь к важным матчам во второй части сезона.

Читайте такжеУПЛ утвердила график подачи заявок команд на вторую часть сезона-2024/25

В течение сборов "пивовары" планируют провести 8 спаррингов. Сейчас уже известны 7 соперников и даты матчей, а последний оппонент пока уточняется.

Календарь спаррингов "Оболони":

  • 25.01: Септември (Болгария)
  • 28.01: Лодзь (Польша)
  • 01.02: Рапид-2 (Австрия)
  • 01.02: Висла (Польша)
  • 07.02: Фастав Злин (Чехия)
  • 11.02: Милсами (Молдова)
  • 13.02: Меркуря-Чук (Румыния)
  • 14.02: Соперник уточняется

Все контрольные игры будут доступны на официальном клубном YouTube-канале.

Читайте такжеГендир Оболони: В УАФ не с кем разговаривать. У нас все подводится под то, что клубы – никто и ничто
По теме
yellow-arrow
Карпаты одержали победу в первом спарринге на турецких сборах
yellow-arrow
Игрок Вереса: Сейчас больше работаем над стандартными положениями
yellow-arrow
19-летний форвард Динамо прокомментировал работу на сборах с первой командой
Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости