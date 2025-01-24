Оболонь назвала соперников на сборах в Турции

"Оболонь" начала зимние тренировочные сборы в Турции. Подопечные Сергея Шищенко проведут на турецком побережье следующие 24 дня, готовясь к важным матчам во второй части сезона.

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В течение сборов "пивовары" планируют провести 8 спаррингов. Сейчас уже известны 7 соперников и даты матчей, а последний оппонент пока уточняется.

Календарь спаррингов "Оболони":

25.01: Септември (Болгария)

28.01: Лодзь (Польша)

01.02: Рапид-2 (Австрия)

01.02: Висла (Польша)

07.02: Фастав Злин (Чехия)

11.02: Милсами (Молдова)

13.02: Меркуря-Чук (Румыния)

14.02: Соперник уточняется

Все контрольные игры будут доступны на официальном клубном YouTube-канале.