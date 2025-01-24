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Оболонь назвала соперников на сборах в Турции
"Пивовары" планируют провести 8 спаррингов
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" начала зимние тренировочные сборы в Турции. Подопечные Сергея Шищенко проведут на турецком побережье следующие 24 дня, готовясь к важным матчам во второй части сезона.
В течение сборов "пивовары" планируют провести 8 спаррингов. Сейчас уже известны 7 соперников и даты матчей, а последний оппонент пока уточняется.
Календарь спаррингов "Оболони":
- 25.01: Септември (Болгария)
- 28.01: Лодзь (Польша)
- 01.02: Рапид-2 (Австрия)
- 01.02: Висла (Польша)
- 07.02: Фастав Злин (Чехия)
- 11.02: Милсами (Молдова)
- 13.02: Меркуря-Чук (Румыния)
- 14.02: Соперник уточняется
Все контрольные игры будут доступны на официальном клубном YouTube-канале.
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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