Игрок Вереса: Сейчас больше работаем над стандартными положениями

Защитник "Вереса" Михаил Протасевич рассказал о работе на зимних тренировочных сборах в Турции и проанализировал поражение от польского ГКС Катовице (3:4).

"Сборы - это всегда прекрасное возвращение к работе после отпуска, встреча с командой. Самое важное сейчас - это физическая подготовка. Даже после кратковременного отпуска - непросто вернуться к идеальной форме. Но мы над этим работаем, совершенствуемся. К возобновлению чемпионата будем готовы.

Анализировали с командой матч против ГКС. Понимаем свои ошибки, над которыми нужно работать. Три мяча пропустили после розыгрыша соперником стандартов. Поэтому сейчас больше работаем над стандартными положениями", - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.