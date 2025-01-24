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Игрок Вереса: Сейчас больше работаем над стандартными положениями
Михаил Протасевич - о работе на сборах
Фото: НК Верес
Защитник "Вереса" Михаил Протасевич рассказал о работе на зимних тренировочных сборах в Турции и проанализировал поражение от польского ГКС Катовице (3:4).
"Сборы - это всегда прекрасное возвращение к работе после отпуска, встреча с командой. Самое важное сейчас - это физическая подготовка. Даже после кратковременного отпуска - непросто вернуться к идеальной форме. Но мы над этим работаем, совершенствуемся. К возобновлению чемпионата будем готовы.
Анализировали с командой матч против ГКС. Понимаем свои ошибки, над которыми нужно работать. Три мяча пропустили после розыгрыша соперником стандартов. Поэтому сейчас больше работаем над стандартными положениями", - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.
Свой следующий контрольный матч "Верес" проведет сегодня, 24 января. Соперником ровенчан будет польский "Гурник" Забже.
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