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Карпаты одержали победу в первом спарринге на турецких сборах

Премьер-лига

Соперником "зелено-белых" был венгерский клуб

Карпаты одержали победу в первом спарринге на турецких сборах

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

В пятницу, 24 января, львовские "Карпаты" провели первый контрольный матч в 2025-го году. Соперником "зелено-белых" был венгерский "Кечкемет".

Встреча завершилась победой команды Владислава Лупашко со счетом 3:0. Голами отличились защитник Денис Мирошниченко и хавбек Артур Шах. Еще один мяч в свои ворота забил игрок венгерской команды.

Следующий спарринг "львы" проведут завтра, 25 января. Соперником львовян будет чешский "Богемианс". Матч начнется в 14:30 по киевскому времени.

Контрольный матч
24.01.2025
"Карпаты" - "Кечкемет" - 3:0
Голы: Мирошниченко, 14, Шах, 23, Беленьеши, 54 (автогол).

"Карпаты" (1-й тайм): Домчак, Сыч, Киричок, Стецьков, Мирошниченко, Альварес, Шах, Бруниньо, Стенио, Подлепенец, Костенко.

"Карпаты" (2-й тайм): Кинарейкин, Резник, Бабогло, Жан Педрозу, Клименко, Танда, Чачуа, Федор, Очеретько, Квасница, Краснопир.

"Кечкемет": Кершак, Берки, Ботка, Беленьеши, Л. Катона, Зеке, Ваго, Надь, Б. Катона, Лукач, Палинкаш.

Во втором тайме на поле в составе "Кечкемету" вышли: Ваттай, Поляк, Суч. Запасной: Палфи.

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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