Карпаты одержали победу в первом спарринге на турецких сборах

В пятницу, 24 января, львовские "Карпаты" провели первый контрольный матч в 2025-го году. Соперником "зелено-белых" был венгерский "Кечкемет".

Встреча завершилась победой команды Владислава Лупашко со счетом 3:0. Голами отличились защитник Денис Мирошниченко и хавбек Артур Шах. Еще один мяч в свои ворота забил игрок венгерской команды.

Следующий спарринг "львы" проведут завтра, 25 января. Соперником львовян будет чешский "Богемианс". Матч начнется в 14:30 по киевскому времени.

Контрольный матч

24.01.2025

"Карпаты" - "Кечкемет" - 3:0

Голы: Мирошниченко, 14, Шах, 23, Беленьеши, 54 (автогол).

"Карпаты" (1-й тайм): Домчак, Сыч, Киричок, Стецьков, Мирошниченко, Альварес, Шах, Бруниньо, Стенио, Подлепенец, Костенко.

"Карпаты" (2-й тайм): Кинарейкин, Резник, Бабогло, Жан Педрозу, Клименко, Танда, Чачуа, Федор, Очеретько, Квасница, Краснопир.

"Кечкемет": Кершак, Берки, Ботка, Беленьеши, Л. Катона, Зеке, Ваго, Надь, Б. Катона, Лукач, Палинкаш.

Во втором тайме на поле в составе "Кечкемету" вышли: Ваттай, Поляк, Суч. Запасной: Палфи.