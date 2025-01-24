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"Быстро согласился". Воспитанник Шахтера прокомментировал переход в Левый Берег

Премьер-лига

Привлекательный оказался вариант

"Быстро согласился". Воспитанник Шахтера прокомментировал переход в Левый Берег

Лівий Берег

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Новичок "Левого Берега" Илья Караващенко высказался о своем трансфере из "Мариуполя".

"Быстро согласился на предложение киевского клуба. Позвонил агент и рассказал, что мной интересуется "Левый Берег". Пообщались с президентом и главным тренером и принял решение присоединиться к команде. Хочу вместе с клубом развиваться и выходить на новый уровень. Хочу проявить себя в элитном дивизионе. Важно, что мои и клубные амбиции совпадают.

Хочу отметить инфраструктуру "Левого Берега". Здесь созданы все условия для профессионального роста футболистов. Понимаю, что конкуренция за место в составе будет существенной, но меня это не пугает. Главное, чтобы здоровье меня не подвело. Будет играть тот, что заслуживает больше всего.

Некоторых ребят из "Левого Берега" знал раньше, в отпуске играли вместе в футбол. Здесь дружный коллектив и никаких проблем с адаптацией не будет. Хочу проявить свои лучшие качества и принести пользу команде", - приводит слова голкипера пресс-служба "аистов“.

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Бураков
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