Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Полесья поставил УПЛ на 7-е место среди лиг Европы
Факундо Батиста составил свой рейтинг
Фото: ФК Полісся
Уругвайский новоиспеченный форвард "Полесья" Факундо Батиста рассказал о своем рейтинге европейских чемпионатов. Также он поделился впечатлениями об Украине.
- Ты говорил, что чемпионат Украины из восьми сильнейших лиг Европы. Составь свой рейтинг. От первого места до восьмого. Твой рейтинг по сути.
- Для меня это Испания, Италия, Англия, затем Франция, затем, думаю, Германия, Бельгия. И где-то здесь должна быть Украина. Я бы поставил на седьмое место. А еще, как по мне, украинский чемпионат сильнее мексиканского.
- Наверняка тебе что-то рассказывали об Украине, ты возможно что-то гуглил об Украине. Какой факт тебе больше всего запомнился об Украине, что тебя поразило?
- То, что это большая страна. Вообще много информации я взял из интернета. Знаю, что у вас есть Андрей Шевченко, который выступал за Милан. А также, что Украина стала чемпионом мира в 2019-м. Кстати, я тогда играл за юношескую сборную Уругвая. Мы остановились на стадии 1/8 финала, - поделился Батиста.
Ранее Батиста рассказал, что перед переездом в Украину советовался с экс-игроком "Динамо".
Популярное сейчас
- Александрия подпишет экс-защитника Динамо – Источник
- Черноморец покинул ключевой полузащитник
- "Он не ангел". Трамп подверг критике Зеленского из-за войны в Украине
- Официально. Карпаты подписали четырех лидеров Руха
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело