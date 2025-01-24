Легионер Полесья поставил УПЛ на 7-е место среди лиг Европы

Уругвайский новоиспеченный форвард "Полесья" Факундо Батиста рассказал о своем рейтинге европейских чемпионатов. Также он поделился впечатлениями об Украине.

- Ты говорил, что чемпионат Украины из восьми сильнейших лиг Европы. Составь свой рейтинг. От первого места до восьмого. Твой рейтинг по сути.

- Для меня это Испания, Италия, Англия, затем Франция, затем, думаю, Германия, Бельгия. И где-то здесь должна быть Украина. Я бы поставил на седьмое место. А еще, как по мне, украинский чемпионат сильнее мексиканского.

- Наверняка тебе что-то рассказывали об Украине, ты возможно что-то гуглил об Украине. Какой факт тебе больше всего запомнился об Украине, что тебя поразило?

- То, что это большая страна. Вообще много информации я взял из интернета. Знаю, что у вас есть Андрей Шевченко, который выступал за Милан. А также, что Украина стала чемпионом мира в 2019-м. Кстати, я тогда играл за юношескую сборную Уругвая. Мы остановились на стадии 1/8 финала, - поделился Батиста.

Ранее Батиста рассказал, что перед переездом в Украину советовался с экс-игроком "Динамо".