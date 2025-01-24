Стал известен еще один спарринг-партнер Левого Берега на зарубежном сборе

Еще одним спарринг-партнером "Левого Берега" на зарубежном сборе в Турции станет именитый "Шериф" из Молдовы, сообщает Sport.ua. Этот поединок пройдет 15 февраля.

Перед возвращением домой киевляне еще планируют провести контрольный матч 18 февраля. Соперник - уточняется.

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Тем временем перед тем, как отправиться в Турцию подопечные Виталия Первака 26 января сыграют с ФК "Лесное" в турнире, посвященном памяти легендарного вратаря "Динамо" Олега Макарова. На следующей неделе "Левый Берег" в этом Мемориале будет представлять молодежный состав.

Также в последнем спарринге с "Металлистом 1925" (3:0) несколько киевлян не избежали повреждений, но это не помешает им отправиться на турецкий сбор.

Напомним, уже известно, что соперниками "Левого Берега" на сборах будут "Фратрия" (1 февраля), "Самгурали" (5 февраля), "Петрокуб" (9 февраля) и "Гареджи" (13 февраля).