  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Крайний атакующий игрок с паспортом Бразилии". Бабич рассказал о потенциальном новичке Черноморца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Крайний атакующий игрок с паспортом Бразилии". Бабич рассказал о потенциальном новичке Черноморца

Премьер-лига

Кадровые вопросы – превыше всего

"Крайний атакующий игрок с паспортом Бразилии". Бабич рассказал о потенциальном новичке Черноморца

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец", решающий вопрос о снятии трансферного бана, не теряет времени в селекционной работе. Как стало известно UA-Футбол, в тренировочном лагере "моряков" не исключено появление потенциального новичка, который будет проходить просмотр.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Пока что ведутся предварительные разговоры об одном из легионеров, – сказал главный тренер "Черноморца" Александр Бабич. – Это крайний атакующий игрок с паспортом Бразилии. Однако забегать заранее в этом процессе мне не хотелось бы – всему свое время. А пока дождались двух новичков, на кого рассчитываем в весенней части чемпионата – Эмиля Мустафаева и Дениса Безбородько. Сегодня утром они прибыли в Сиде. Очень хочется, чтобы все футболисты, которых мы пригласили в команду, провели как можно больше времени на тренировочном сборе в Турции, чтобы не приходилось каждого игрока отдельно подводить под общую группу. Хотя я понимал, что задержек новичков с приездом на турецкую землю избежать не удастся. Ведь кроме подписания соглашений между клубом и новобранцем каждому футболисту нужно еще получать разрешение на выезд за границу, которое предоставляет Министерство молодежи и спорта. Процесс подготовки соответствующей документации требует времени, поэтому мы должны воспринимать это с пониманием.

Ближайший контрольный матч "Черноморца" запланирован на 26 января. В этот день его соперником будет команда "Дрита", которая выступает в чемпионате Косово.

Читайте такжеЧерноморец одержал первую победу в новом году
По теме
yellow-arrow
"Быстро согласился". Воспитанник Шахтера прокомментировал переход в Левый Берег
yellow-arrow
Стал известен еще один спарринг-партнер Левого Берега на зарубежном сборе
yellow-arrow
Легионер Полесья поставил УПЛ на 7-е место среди лиг Европы
Черноморец (Одесса) Александр Бабич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости