"Крайний атакующий игрок с паспортом Бразилии". Бабич рассказал о потенциальном новичке Черноморца

Одесский "Черноморец", решающий вопрос о снятии трансферного бана, не теряет времени в селекционной работе. Как стало известно UA-Футбол, в тренировочном лагере "моряков" не исключено появление потенциального новичка, который будет проходить просмотр.

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– Пока что ведутся предварительные разговоры об одном из легионеров, – сказал главный тренер "Черноморца" Александр Бабич. – Это крайний атакующий игрок с паспортом Бразилии. Однако забегать заранее в этом процессе мне не хотелось бы – всему свое время. А пока дождались двух новичков, на кого рассчитываем в весенней части чемпионата – Эмиля Мустафаева и Дениса Безбородько. Сегодня утром они прибыли в Сиде. Очень хочется, чтобы все футболисты, которых мы пригласили в команду, провели как можно больше времени на тренировочном сборе в Турции, чтобы не приходилось каждого игрока отдельно подводить под общую группу. Хотя я понимал, что задержек новичков с приездом на турецкую землю избежать не удастся. Ведь кроме подписания соглашений между клубом и новобранцем каждому футболисту нужно еще получать разрешение на выезд за границу, которое предоставляет Министерство молодежи и спорта. Процесс подготовки соответствующей документации требует времени, поэтому мы должны воспринимать это с пониманием.

Ближайший контрольный матч "Черноморца" запланирован на 26 января. В этот день его соперником будет команда "Дрита", которая выступает в чемпионате Косово.