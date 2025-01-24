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Федорчук: Трансфер Мудрика в Челси сыграл злую шутку с Шахтером

Премьер-лига

Теперь все семь раз думают, покупать ли им игроков из донецкого клуба за такие бешеные деньги

Федорчук: Трансфер Мудрика в Челси сыграл злую шутку с Шахтером

Фото: tavriya.com.ua

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о положении хавбека Георгия Судакова в "Шахтере".

"Не сказал бы, что Судакова маринуют, это он в собственном соку маринуется, а клуб просто ценник на него вывесил заоблачный. Да, он не стоит 5 или 15 миллионов, а значительно больше, но... Не хочет "Шахтер" после продаж своих бразильцев, я о Фреде (59 млн заплатил "Манчестер Юнайтед") или Фернандиньо (ушел в "Манчестер Сити" за 40 млн), отпускать Судакова за меньшую сумму.

Я уже не вспоминаю о суперудачном трансфере Мудрика в "Челси", который на самом деле злую шутку сыграл с "Шахтером", потому что теперь все семь раз думают, а покупать ли им игроков из донецкого клуба за такие бешеные деньги.

Сикана отпустили и правильно сделали. Наши клубы достаточно закрытые структуры. Мы же не знаем никаких деталей контрактов футболистов, кроме сроков - и то не всегда. Мы можем легко узнать, кто и сколько зарабатывает в "Манчестер Сити" или "Ливерпуле", а сколько зарабатывают в "Шахтере" или "Динамо" – нет", - сказал Федорчук.

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Олег Федорчук Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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