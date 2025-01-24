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Горин: Надеюсь удастся сыграть в одной команде с братом, который играет за юношескую команду Руха

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Олег Горин недавно присоединился к Руху

Горин: Надеюсь удастся сыграть в одной команде с братом, который играет за юношескую команду Руха

fcrukh.com

Новина українською

Новичок "Руха" Олег Горин прокомментировал свой трансфер в состав "черно-желтых".

"Очень хорошее настроение, никаких проблем с адаптацией нет. "Рух" – знакомая мне команда. У клуба прекрасная база, инфраструктура и есть все условия для качественной и плодотворной работы. У нас серьезные амбиции и мы готовимся хорошо выступить в чемпионате во второй части сезона.

Конкуренция в команде это не проблема, а необходимость. В "Рухе" хороший коллектив и это важно для того, чтобы бороться за положительный результат. В юношеской команде "Руха" также выступает мой младший брат – Виталий. Надеюсь, когда-то нам удастся вместе выйти на поле и сыграть в одной команде и я верю, что это может произойти.

На тренировках много интенсивной работы. Я восстановился после травмы, поэтому эта беговая работа была полезной для меня. Кроме того, игроки много работают с мячом. Виталий Пономарев и его тренерский штаб общались со мной и рассказали, что хотят видеть от меня.

На сборах в Словении у нас будет много матчей против сильных и амбициозных команд. Эти спарринги помогут нам хорошо подготовиться ко второй части сезона. Команда сейчас будет оттачивать свою игровую модель и делать акцент именно на своей игре", - сказал Горин.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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