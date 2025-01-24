Хотели подписать даже без просмотра. Немецкий клуб хотел перехватить потенциального новичка Динамо

Потенциальный новичок "Динамо", южноафриканский центрбек Име Окон, который сейчас находится на просмотре в киевской команде, интересовал "Магдебург".

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По информации ТаТоТаке, 20-летний футболист, сыгравший в матче между украинской и немецкой командами, понравился тренерскому штабу "Мандебурга", который хотел подписать игрока даже без просмотра.

Впрочем, "бело-синие" продлили просмотр игрока еще на неделю, и пока что его дальнейшая судьба неизвестна.

Напомним, что Име Окон провел 4 матча за киевский клуб на сборах в Турции.