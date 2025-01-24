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Хотели подписать даже без просмотра. Немецкий клуб хотел перехватить потенциального новичка Динамо
Судьба Име Окона пока что остается без ответа
Фото: ФК Динамо Київ
Потенциальный новичок "Динамо", южноафриканский центрбек Име Окон, который сейчас находится на просмотре в киевской команде, интересовал "Магдебург".
По информации ТаТоТаке, 20-летний футболист, сыгравший в матче между украинской и немецкой командами, понравился тренерскому штабу "Мандебурга", который хотел подписать игрока даже без просмотра.
Впрочем, "бело-синие" продлили просмотр игрока еще на неделю, и пока что его дальнейшая судьба неизвестна.
Напомним, что Име Окон провел 4 матча за киевский клуб на сборах в Турции.
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