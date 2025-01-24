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На замену Ярмоленко? Динамо зимой ищет усиление на две позиции

Премьер-лига
Обновлено

А вот с форвардами у киевлян, судя по всему, порядок

На замену Ярмоленко? Динамо зимой ищет усиление на две позиции

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" в зимнее трансферное окно работает на трансферном рынке над усилением двух позиций.

Как сообщает ТаТоТаке, "бело-синие" ищут центрального защитника и вингера, желательно правого.

Относительно позиции центрфорварда в клубе не переживают: имеющиеся Владислав Ванат, Эдуардо Герреро и Матвей Пономаренко устраивают тренерский штаб "киевлян".

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Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая "Александрию" на 5 баллов, и "Шахтер" - на 10.

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Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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