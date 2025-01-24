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На замену Ярмоленко? Динамо зимой ищет усиление на две позиции
А вот с форвардами у киевлян, судя по всему, порядок
fcdynamo.com
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Как сообщает ТаТоТаке, "бело-синие" ищут центрального защитника и вингера, желательно правого.
Относительно позиции центрфорварда в клубе не переживают: имеющиеся Владислав Ванат, Эдуардо Герреро и Матвей Пономаренко устраивают тренерский штаб "киевлян".
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Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая "Александрию" на 5 баллов, и "Шахтер" - на 10.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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