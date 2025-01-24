Бабич: Вся команда в тревогу уходит в укрытие, а бразильцы снимают "Звездные войны" на телефоны

Главный тренер " Черноморца " Александр Бабич рассказал о легионерах, которые играют за одесскую команду.

– Бразильцы нервы команде не делают?

– Наши бразильцы – пример, как реагировать на ситуацию. Они более или менее спокойны. Приведу показательный пример. Вся команда в тревогу уходит в укрытие, а бразильцы снимают "Звездные войны" на телефоны.

Но без казусов не обошлось. В расположении "Черноморца" был один вингер-легионер, воспитывавшийся в Англии. Он приехал, мы пообщались, а на следующее утро его уже не было. Потом мне рассказали, что наши бразильцы не хотели еще одного конкурента и рассказали ему, что в Одессе продолжаются боевые действия, показали на телефоне "Звездные войны" и его сдуло ветром.

– Нету лечится в Бразилии?

– Да. Мы немного раньше его отправили домой, чтобы он проходил реабилитацию под наблюдением местного врача.

– Африканскому легиону из "Полесья" не хватает стабильности.

– Кингсли и Мозесу по 20-21 год. Очень коммуникабельны, положительны, быстро адаптировались в коллективе. Могут по-хорошему пошутить. Мозес очень хорошо сыграл пару туров. Вышел против "Динамо" и на их фоне много ошибался. Самое главное, чтобы ошибок становилось меньше. Футболисту его амплуа ( Жаржу – защитник , – прим.) очень важно выигрывать борьбу. Как следствие – проигранный мяч Буяльскому и нам "Динамо" забивает второй гол.

Кингсли так же спрогрессировал и хорошо себя показал, когда не мог играть Рудько, прибавил в игре ногами. У него прослеживаются лидерские качества, которые у Мозеса менее проявляются.