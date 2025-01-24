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У Шепелева есть варианты в Польше, Греции и Украине
Хавбек ищет себе новый клуб
Фото: ФК Динамо Киев
Украинский хавбек Владимир Шепелев, который недавно покинул "
Как сообщает ТаТоТаке, интерес к игроку проявляют клубы Польши и Греции.
Также отмечается, что в Украине после неудачных переговоров со стороны ЛНЗ, определенную заинтересованность к 27-летнему полузащитнику проявляет "Александрия".
Напомним, футболист всю свою карьеру выступал за киевское "Динамо". В этом сезоне появился на поле лишь в одном матче, проведя одну минуту.
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