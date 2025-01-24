У Шепелева есть варианты в Польше, Греции и Украине

Украинский хавбек Владимир Шепелев, который недавно покинул " Динамо " в статусе свободного агента, рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры за рубежом.

Как сообщает ТаТоТаке, интерес к игроку проявляют клубы Польши и Греции.

Также отмечается, что в Украине после неудачных переговоров со стороны ЛНЗ, определенную заинтересованность к 27-летнему полузащитнику проявляет "Александрия".

Напомним, футболист всю свою карьеру выступал за киевское "Динамо". В этом сезоне появился на поле лишь в одном матче, проведя одну минуту.