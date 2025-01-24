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У Шепелева есть варианты в Польше, Греции и Украине

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек ищет себе новый клуб

У Шепелева есть варианты в Польше, Греции и Украине

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Украинский хавбек Владимир Шепелев, который недавно покинул "Динамо" в статусе свободного агента, рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры за рубежом.

Как сообщает ТаТоТаке, интерес к игроку проявляют клубы Польши и Греции.

Также отмечается, что в Украине после неудачных переговоров со стороны ЛНЗ, определенную заинтересованность к 27-летнему полузащитнику проявляет "Александрия".

Напомним, футболист всю свою карьеру выступал за киевское "Динамо". В этом сезоне появился на поле лишь в одном матче, проведя одну минуту.

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Владимир Шепелев
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.01.2025 в 20:56
Так, для Олександрії він дійсно відповідна кандидатура.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.01.2025 в 20:56
Так, для Олександрії він дійсно відповідна кандидатура.
Ответить
0
0

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