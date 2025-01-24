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Верес во втором спарринге сборов сыграл вничью с клубом Экстракляссы
Разошлись с Гурником 1:1
nkveres.com
В пятницу, 24 января, "
"Гурник", который находится на завершающем этапе своих сборов, лучше провел первый тайм и в концовке все-таки открыл счет – после навеса с фланга Лука Захович головой точно пробил в дальний от себя угол ворот.
Правда, сразу после перерыва "Верес" отыгрался. Виталий Дахновский получил хорошую передачу на ход и вышел один на один с голкипером "Гурника". Удар полузащитника кипер потянул, но рикошетом от Доминика Шалы мяч закатился в сетку - 1:1.
Больше команды голов не забивали – ничья 1:1.
29 января "Верес" в Турции сыграет с северомакедонским "Вардаром".
Гурник - Верес 1:1
Голы: Захович (45) - Шала (49, автогол)
"Верес": Когут (Кожухарь, 46) - Куция (Протасевич, 46), Гончаренко (Чечер, 46), Вовченко (Козубенко, 46), Смиян (Шевченко, 46), Баран (Кучеров, 46), Харатин (Клец, 46) , Шарай (Нонго, 46), Луан (Дахновский, 46), Степанюк (Годя, 46), Гайдучик (Мрвальевич, 46).
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