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Александрия без Калюжного и Безерры проиграла чешскому Банику
Второй спарринг горожан на сборах в Турции
instagram.com/fcbanikostrava
В пятницу, 24 января, "
Чешская команда и забила по голу в концовке каждого из таймов. На 45-й минуте Пиро реализовал пенальти, а на 90-й Михал Когут установил окончательный результат. 2:0, поражение украинской команды.
Интересно, что в матче не приняли участие два лидера украинской команды - Безерра и Калюжный.
28 января "Александрия" сыграет с австрийской "Ферст Виенной".
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