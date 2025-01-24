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Александрия без Калюжного и Безерры проиграла чешскому Банику

Премьер-лига
Обновлено

Второй спарринг горожан на сборах в Турции

Александрия без Калюжного и Безерры проиграла чешскому Банику

instagram.com/fcbanikostrava

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 24 января, "Александрия" провела свой второй спарринг на зимних сборах в Турции. Команде Ротаня противостоял чешский "Баник".

Чешская команда и забила по голу в концовке каждого из таймов. На 45-й минуте Пиро реализовал пенальти, а на 90-й Михал Когут установил окончательный результат. 2:0, поражение украинской команды.

Интересно, что в матче не приняли участие два лидера украинской команды - Безерра и Калюжный.

28 января "Александрия" сыграет с австрийской "Ферст Виенной".

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"Александрия" - "Баник" (Острава, Чехия) 0:2
Голы: Пиро (45, пен.), Когут (90)
"Александрия" (стартовый состав): Ермаков, Шабанов, Матвиив, Ндика, Кравченко, Ващенко, Мишнев, Козак, Цара, Костышин, Филиппов
"Александрия" (замены): Макаренко, Мартынюк, Шостак, Джевани, Погорелый
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