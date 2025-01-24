Начали с победы. Кривбасс на сборах одолел крепкую Олимпию. ВИДЕО

В пятницу, 24 января, " Кривбасс " провел свой первый спарринг на зимних сборах в Испании. Соперником команды Вернидуба была солидная словенская "Олимпия" из Любляны.

Впрочем, игра получилась не очень интересной – моментов было минимальное количество, да и команды, видимо, под нагрузками, не были очень активными.

В перерыве тренерский штаб "Кривбасса" почти полностью обновил состав, при этом Вернидуб дал поиграть и паре исполнителей из команды U-19.

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В итоге, игра во втором тайме не сильно изменилась, но Кожушко на 82-й минуте все-таки смог забить единственный и победный гол. Кожушко после хитрого паса Бизиманы пробил в касание.

1:0, минимальная победа украинской команды.

28 января криворожцы сыграют с норвежским "Тромсе".

"Кривбасс" – "Олимпия" (Любляна, Словения) 1:0

Гол: Кожушко (82)

"Кривбасс" (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Андрей Клищук, 46) – Рафаэль Бандейра (Алексей Пличко, 46), Александр Романчук (Владимир Уилвальд, 46), Бакари Конате (Андрей Понедельник, 46), Иван Дибанго (к) ( Денис Кузик, 46) – Хрвое Илич (Джихад Бизимана, 46), Ноа Ндомбази (Александр Каменский, 46), Маттео Аморозо (Ярослав Шевченко, 46), Егор Твердохлеб (Юрий Вакулко, 46), Артур Микитишин (Дмия); Назар Попов, 71) – Даниэль Соса (Олег Кожушко, 46).