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Начали с победы. Кривбасс на сборах одолел крепкую Олимпию. ВИДЕО
Хотя игра была так себе
fckryvbas.com
В пятницу, 24 января, "
Впрочем, игра получилась не очень интересной – моментов было минимальное количество, да и команды, видимо, под нагрузками, не были очень активными.
В перерыве тренерский штаб "Кривбасса" почти полностью обновил состав, при этом Вернидуб дал поиграть и паре исполнителей из команды U-19.
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В итоге, игра во втором тайме не сильно изменилась, но Кожушко на 82-й минуте все-таки смог забить единственный и победный гол. Кожушко после хитрого паса Бизиманы пробил в касание.
1:0, минимальная победа украинской команды.
28 января криворожцы сыграют с норвежским "Тромсе".
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