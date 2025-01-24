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Усиления не будет? В Черноморце отказались от подписания трех потенциальных новичков
Двое из Полесья, и один - из запорожского Металлурга
Фото - Чорноморець
Три футболиста, которые рассматривались как потенциальные новички команды Александра Бабича, не перейдут в "
Так, 21-летний полузащитник Дмитрий Иродовский из запорожского "Металлурга" провел с "Черноморцем" домашний этап подготовки к весенней части сезона, однако не подошел и еще перед отъездом "моряков" в Турцию покинул его расположение.
Не будет в "Черноморце" и двух игроков, правами на которых владеет житомирское "Полесье" – это 20-летние полузащитник Богдан Панчишин и защитник Сергей Корнийчук. Оба должны были выступать в "Черноморце" на арендных правах, однако дело до этого не дойдет.
Что касается Корнийчука, то этот футболист отправился на тренировочный сбор в Турцию вместе с одесской командой, однако после полученной ранее травмы вынужден был работать индивидуально.
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