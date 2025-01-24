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Сопко: Не уверен, что Ярмоленко будет интересно сидеть на скамейке запасных в роли дяди и смотреть игру

Премьер-лига
Обновлено

Продлит ли Андрей контракт с Динамо?

Сопко: Не уверен, что Ярмоленко будет интересно сидеть на скамейке запасных в роли дяди и смотреть игру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Александр Сопко высказал свое мнение относительно возможного продления контракта "Динамо" с 35-летним полузащитником Андреем Ярмоленко.

"Может и продлят еще на сезон контракт с Ярмоленко, его опыт в серьезных, тяжелых играх однозначно пригодился бы. Плюс он очень авторитетный в раздевалке, в тренировочном процессе, такие игроки нужны команде, молодым футболистам.

Другое дело — интересно ли будет самому Андрею в роли такого запасного, в роли дадьки, интересно ли будет ему самому сидеть на скамейке и смотреть игру. Я не уверен. Еще один момент — участившиеся травмы. Ведь они тоже через некоторое время сказываются на здоровье футболиста. Знаю по себе, как приходит время, и начинают все эти колени, поясницы, голеностопы ныть по ночам, и не только на погоду реагировать.

Поэтому если Ярмоленко чувствует себя здоровым и готов выдерживать тренировочный процесс, и клубу хватит денег, чтобы удовлетворить его запросы, то все возможно. В любом случае, это все внутреннее дело команды, и советовать что-то со стороны неприлично и бесполезно", — сказал Сопко.

Напомним, в матче Лиги Европы против "Галатасарая" (3:3) футболист, выйдя на замену во втором тайме, оформил дубль и принес бело-синим первый зачетный пункт в нынешнем еврокубковом розыгрыше. Игрок отметился дублем в воротах "Галатасарая" в возрасте 35 лет, 2 месяцев и 29 дней. Этот дубль стал для него первым в еврокубках в составе "Динамо".

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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
24.01.2025 в 22:26
Черниш це спец по донецьку?
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Комментарии 2
Василь з конопель (Амстердам )
24.01.2025 в 22:26
Черниш це спец по донецьку?
Ответить
0
0
Василь з конопель (Амстердам )
24.01.2025 в 22:24
Ти в Степаненка не питався?
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