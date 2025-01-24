Сопко: Не уверен, что Ярмоленко будет интересно сидеть на скамейке запасных в роли дяди и смотреть игру

Экс-защитник "Шахтера" Александр Сопко высказал свое мнение относительно возможного продления контракта " Динамо " с 35-летним полузащитником Андреем Ярмоленко.

"Может и продлят еще на сезон контракт с Ярмоленко, его опыт в серьезных, тяжелых играх однозначно пригодился бы. Плюс он очень авторитетный в раздевалке, в тренировочном процессе, такие игроки нужны команде, молодым футболистам.

Другое дело — интересно ли будет самому Андрею в роли такого запасного, в роли дадьки, интересно ли будет ему самому сидеть на скамейке и смотреть игру. Я не уверен. Еще один момент — участившиеся травмы. Ведь они тоже через некоторое время сказываются на здоровье футболиста. Знаю по себе, как приходит время, и начинают все эти колени, поясницы, голеностопы ныть по ночам, и не только на погоду реагировать.

Поэтому если Ярмоленко чувствует себя здоровым и готов выдерживать тренировочный процесс, и клубу хватит денег, чтобы удовлетворить его запросы, то все возможно. В любом случае, это все внутреннее дело команды, и советовать что-то со стороны неприлично и бесполезно", — сказал Сопко.

Напомним, в матче Лиги Европы против "Галатасарая" (3:3) футболист, выйдя на замену во втором тайме, оформил дубль и принес бело-синим первый зачетный пункт в нынешнем еврокубковом розыгрыше. Игрок отметился дублем в воротах "Галатасарая" в возрасте 35 лет, 2 месяцев и 29 дней. Этот дубль стал для него первым в еврокубках в составе "Динамо".