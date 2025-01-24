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19-летний бразильский вингер прибыл на просмотр в Динамо. ФОТО
фото из соцсетей
19-летний бразильский вингер Лео Агостиньо прибыл в Турцию, где пройдет просмотр в киевском "
Футболист опубликовал в соцсетях фото с города Белек, где подопечные Александра Шовковского, а также "Динамо" U-19 проводят учебно-тренировочные сборы.
Ранее была информация, что Агостиньо будет работать с командой "Динамо" U-19, и если сможет убедить тренерский штаб, то подпишет контракт.
Агостиньо не сыграл ни одного матча за основу "Коринтианса", однако 32 матча за команду U-20 (0 голов). Прошлый сезон на правах аренды играл за "Фламенго" U-20 (5 матчей, 1 гол и 1 ассист).
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