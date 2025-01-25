Нашествие албанцев, или каждый легионер на счету. Почему иностранцы влияют на развитие УПЛ?

Все мы помним "прайм" родной УПЛ образца 2007-2014 годов. Когда не только за наши гранды в лице киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" - да даже не за старые-добрые "Днепр" и "Металлист", но и за другие команды украинского первенства, выступали зарубежные мастера высокого класса. Да что там, даже представители сборных топ-стран. От Фернандиньо до Велозу, от Ленса до Виллиана (на этих именах не один футбольный украинский болельщик пустил скупую слезу).

Перечислять все те персоналии просто нет никакого смысла - вы все их прекрасно знаете. Как и знаете то, какой рывок и результат приносили тогда эти ростеры. И то, как прогрессировали украинские футболисты, регулярно тренируясь и играя рядом с иностранцами.

В период с 14-го по 22-й год в силу всем известных причин количество легионеров в УПЛ сначала ощутимо сократилось, а с течением времени начало по математической регрессии спадать. И вот полномасштабное вторжение - "апофеоз" и краеугольный камень нашего клубного футбола. Его жизни и существования как такового. Об очередном и на этот раз уже фатальном оттоке легионеров и говорить не стоит...

Раньше была только тьма, поэтому свет побеждает...

Впрочем, на пороге 4-го года тотальной войны как бы это ни звучало, наш клубный футбол более-менее адаптировался и мизерными шагами движется дальше. Да-да, не спешите - знаем, что хотите сказать. "Уровень игры в целом серьезно упал!" / "Наши клубы в еврокубках пробили очередное дно" / "УПЛ невозможно смотреть, еле ходят по полю!" - и прочие тезисы. Мы прекрасно это понимаем.

Однако, в то же время, не замечать хотя бы каких-то положительных сдвигов или тенденций мы просто не может. Потому что зачем тогда вообще жить?! Нужно верить в лучшее, и замечать это лучшее. Одним из таких индикаторов этого самого приславутого "света в конце тоннеля" стало недавнее нашествие албанцев в родной УПЛ.

Только в это трансферное зимнее окно ковалевский "Колос" в рамках решения задачи за сохранение прописки не пожалел денег и оформил свой рекордный трансфер. В частности, более чем за полмиллиона в Ковалевку переехал 23-летний хавбек национальной сборной албанских "орлов" Аринальдо Ррапай.

В свою очередь, сенсация этого сезона "Александрия" решила усилить атакующую линию в гонке за чемпионством и оформила переход еще одного игрока, который успел засветиться в футболке главной сборной Албании. Речь идет об уже бывшем вингере "Партизани" Теди Цару.

Тем временем "Полесье" почувствовало, что совершило огромную ошибку с добровольным уходом Николая Кравченко в "Александрию", который как раз раскрылся на полную в стане "горожан". И в срочном порядке в качестве альтернативы мастеровитому, однако уже возрастному бразильцу Тейлору, была выписана замена с Балканского полуострова. Таким образом, ряды житомирских "волков" пополнил 25-летний правый фулбек Анди Хадрой.

К тому же, СМИ активно связывают имя еще одного албанского исполнителя с украинским сегментом. Правда, уже с Первой лигой. В частности, харьковский "Металлист 1925" нацелился на молодого вингера аутсайдера албанской Суперлиги Эрмира Рашици. Более того, говорится, что этот трансфер будет оформлен за реальные деньги.

И это в дополнение к 22-летнему центрбеку ЛНЗ Айди Дайко, который летом прошлого года перешел в ЛНЗ и по ходу дела ворвался в основу черкасского клуба, демонстрируя надежную игру. Да и вообще, черкасцы любят балканцев. Материал вообще, от слова совсем, не о сложных (без преуменьшения) Албанско-Косовских отношениях - поэтому, констатируем, что в составе новоиспеченного наставника ЛНЗ Романа Григорчука есть в обойме два серьезных представителя Косово: лидер обороны Хайдин Салиху и креативщик Мухаррем Яшари.

Эффект "сильнейшего" поколения сборников в истории?

Если серьезно, без иронии и сарказма - проведя несложный анализ, можно сделать вывод. Что к такому интересу албанцев к нашему чемпионату, и наших клубов - к самим "орлам", не в последнюю очередь приложили поединки этих сборных стран в осеннем цикле Лиги наций.

Команды Сильвиньо и Сергея Реброва встречались между собой дважды за последний период - в первом и последнем турах группового этапа ЛН. В итоге, албанские "орлы" и "сине-желтые" обменялись победами со счетом 2:1.

И вы спросите, что доказал этот цикл матчей? А то, что каждая сторона имела дело с конкурентной средой и соперником. То, что есть чему учиться и исправлять.

Имена прошлого

Если же мы будем вспоминать представителей солнечной Албании на поприще украинского футбола, то в 100 случаях из 100-а в голову первыми придут имена братьев Даллку - Арменда и Ардина.

Первый и старший по возрасту из братьев в свое время стал настоящей легендой полтавской "Ворсклы". Балканский 4-й номер провел в футболке "зеленых" практически 300 поединков и был прямым творцом исторического успеха "Ворсклы" - все помнят победный финал национального Кубка команды Николая Павлова над звездными подопечными Мирчи Луческу и его донецкого "Шахтером". На секунду, чуть больше чем за неделю до того "горняки" выиграли Кубок УЕФА - последний розыгрыш. Вот такая вот ирония, хех.

Младший же - Ардин, тоже поиграл в рядах "Ворсклы". Впрочем, значительно меньше и значительно скромнее в контексте результатов и индивидуальных перформансов. Тем не менее, 69 поединков в активе за Полтаву есть.

В итоге, именно "Ворскла" запомнилась наибольшим представительством албанцев среди украинских клубов в своих рядах. Здесь и хавбек Анси Аголли, и форвард Рубин Хебай, полузащитник Исмет Муниши и нападающий Ахмед Янузи.

В общем, на поприще нашей родной УПЛ ступила нога 19 албанских футболистов. Кроме вышеупомянутых игроков, речь идет об Аголли, Бечири, Булке, Бюлюбаши, Джихани, Котрри, Крайе, Муниши, Ндреку, Османи, Хиди, Цурри, Шкемби, Янузи, Вангели, Бакае и Хебае.

"Мы летим как перышко на ветру" (с)

Напрашивается единственный вывод. Какой? Да супер-очевидный. Он уже был по сути и по факту озвучен в начале данного материала. Любой легионер сейчас на счету. И это вообще не в контекте какого-то угнетения или критики наших отечественных футболистов. Нет, ни в коем случае! Просто-напросто, как всем известно - истинное и великое рождается только в конкуренции! В борьбе идей и умений, в сопоставлении подходов и взглядов.

Звучит, конечно, слишком оптимистично, но есть ощущение, что наш клубный футбол пережил очередное свое падение и снова встал на ноги. Пока очень слабо и чрезвычайно (невероятно!) хрупко. Но встал. Теперь нужно наращивать мышцы и спокойно, и планомерно (безусловно, насколько это возможно в нынешних реалиях) шагать вперед...

Фото: Александр Приходько, UA-Футбол / Фото пресс-службы ФК "Колос" / ФК "Динамо" / ФК "Шахтер" / ФК "Александрия" / ФК "Полесье" / ФК "Ворскла" / ФК "Скендербеу" / ЛНЗ / Фото из открытых источников