Вторая ничья в двух матчах. Рух провел свой второй спарринг на сборах в Словении

В пятницу, 24 января, " Рух " провел свой второй спарринг на сборах в Словении. Соперником команды Пономарева был местный ФК "Браво".

Первый тайм был с равными шансам, команды создали по паре хороших моментов, но так и не забили.

Второй тайм уже лучше провел "Рух", но снова таки, не реализовал свои моменты.

В итоге – ничья 0:0.

Следующий спарринг "Рух" сыграет в воскресенье, 26 января, против словенского "Копера". Стартовый свисток этого поединка раздастся в 16:00.

"Рух" (Львов) – "Браво“ (Любляна, Словения) 0:0

"Рух": Герета (Ванивский, 46), Лях (Роман, 56), Фицик (Пискун, 74), Холод (Калинец, 74), Слюбик, Китела (Ременяк, 46), Горин (Рябов, 46), Пастух (Кирикович, 74), Клайвер (Рунич, 46), Климчук (ИНП, 46), Карабин (Тлумак, 56)