ЛНЗ официально оформил трансфер защитника Кривбасса

ЛНЗ объявил о подписании защитника "Кривбасса" Александра Драмбаева. Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.

"Кривбасс" также объявил, что клубы достигли договоренности относительно полноценного перехода футболиста. Сумма сделки не разглашается.

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Ранее СМИ писали о том, что контракт игрока с ЛНЗ будет подписан минимум на 3,5 года, а приблизительная цена сделки - 500 тысяч евро.

Александр Драмбаев в этом сезоне провел 20 матчей за "Кривбасс", в которых забил гол и получил одну желтую карточку.

В "Кривбасс" защитник перешел из донецкого "Шахтера" в июле 2024 года за 180 тысяч евро.