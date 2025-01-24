Динамо решило окончательно отказаться от услуг Окона

" Динамо " решило отказаться от услуг защитника Име Окона, который находился на просмотре в киевской команде. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Вчера южноафриканский футболист сыграл 90 минут в спарринге против косовского "Ллапи" (2:2). После этого тренерский штаб решил не оставлять его в команде.

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Ранее сообщалось, что "Динамо" сначала отказалось от игрока, но затем решило предоставить ему второй шанс из-за интереса со стороны "Магдебурга" - соперника киевлян по одному из товарищеских матчей.

Напомним, что Име Окон провел 4 матча за киевский клуб на сборах в Турции.