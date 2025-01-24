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Динамо решило окончательно отказаться от услуг Окона
Защитник так и не смог впечатлить тренерский штаб
Фото: ФК Динамо Київ
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Вчера южноафриканский футболист сыграл 90 минут в спарринге против косовского "Ллапи" (2:2). После этого тренерский штаб решил не оставлять его в команде.
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Ранее сообщалось, что "Динамо" сначала отказалось от игрока, но затем решило предоставить ему второй шанс из-за
Напомним, что Име Окон провел 4 матча за киевский клуб на сборах в Турции.
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