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Проект обнародован. Известно, как будет выглядеть новый стадион Полесья. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Проект выглядит довольно современно

Проект обнародован. Известно, как будет выглядеть новый стадион Полесья. ФОТО

facebook.com/nsaukraina

Новина українською

На конкурсе "Премия Национального союза архитекторов Украины 2024" в номинации "Здания, комплексы и сооружения" был представлен проект футбольного стадиона "Полесья" в Житомире.

Разработчиками проекта стали украинские архитекторы Сергей Грабчук, Светлана Нестрига и Виталий Жданов.

Объект планируется построить в центре города, на удобном транспортном узле между крупными населенными пунктами. Концепция стадиона разработана на основе анализа предыдущих аналогичных сооружений и включает три ключевых направления: коммерческое, социальное и досуговое.

Основные элементы стадиона: спортивное ядро, трибуны на 12300 мест, VIP-зоны, помещения для печати, укрытия, коммерческие блоки с администрацией, магазинами, фан-шопом, музеем, а также киберспортивной ареной, которую можно трансформировать в соответствии с потребностями.

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Архитектурная форма сооружения базируется на четких прямых линиях, отражающих идентичность регионального футбольного клуба, указано в проекте.

На эскизах отмечено, что стадион расположится на улице Покровской. На фасаде будет видно название компании BGV Group, основанной Геннадием Буткевичем, а также логотип футбольного клуба "Полесье".

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Источник:
Національна Спілка Архітекторів України
Опубликовал: Михаил Черныш
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