Алексей Михайличенко: Я ушел из Динамо, потому что не мог находиться в одном клубе с Луческу

Бывший спортивный директор " Динамо " Алексей Михайличенко в интервью YouTube-каналу "Динамівець" рассказал, почему он ушел из киевского клуба.

– Я бы остановился на Мирче Луческу. Я и ушел из клуба, потому что не мог находиться в одном клубе. Он хороший тренер, но пусть он будет лучшим в мире. Я понимаю, что Игорь Михайлович и Григорий Михайлович – это их видение футбола. Они президенты, владельцы этого клуба. Они платят деньги. Они должны решать, как они видят то или иное развитие своего клуба.

Но для меня, как для динамовца, когда приходит человек, не уважавший "Динамо" Киев, всегда ссорился, не уважал ни клуб, ни игроков, ни президента, который настраивал "Шахтер", что "Динамо" Киев – это враг… Я остановлюсь на слове "враг", потому что впервые я его услышал от Андрея Воробья. Он давно давал интервью и говорил, что их настраивали, что "Динамо" Киев – это враг.

В мое время наше дерби было с московским "Спартаком", но мы никогда не относились друг к другу как к врагам. Мы были соперниками на поле, да, но не врагами. Это очень разные вещи для меня. И когда этот человек, пропагандировавший враждебность, приходит в мой клуб… Для меня это было очень… Долгое время я пытался остаться работать в "Динамо" Киев, но у меня уже тогда было общение с Игорем Михайловичем… Я ушел и говорил, что хочу что-то изменить в своей жизни. Ничего не говорил о Луческу, потому что он работает, это выбор клуба, и я его уважаю. Но у меня душа… Особенно я принял решение после того, как мы с Бессоновым были на игре на базе U-19.

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Мы с ним шли на трибуну и проходил штаб Луческу, там сидел Запорожан. Со мной поздоровались, да. Позади шел Бессонов – с ним не то что за руку, а даже так не поздоровался никто. И для меня это был такой удар, когда… Я не мог понять – как человек, который легенда, который сделал для этого клуба столько – его даже не заметили. Для меня это было поразительно. Я понял, что на эту команду работать не хочу.

– Может, Луческу и не знал, кто такой Бессонов.

– Он должен был знать, если он пришел работать в этот клуб. Бессонов работал и в "Днепре", когда Луческу был с "Шахтером". Поэтому он знал, кто такой Владимир Бессонов. Этого невозможно не знать в Украине.