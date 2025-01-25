Один из лидеров Динамо вернулся в общую группу

"Динамо" продолжает свой тренировочный сбор в Турции в обычном режиме. Команда прилетела из Стамбула после матча с "Галатасараем", провела спарринг против "Ллапи" (2:2) и вернулась в общий подготовительный процесс.

“В пятницу динамовцы утром имели теоретическое занятие, а вечером занимались на тренировочном поле. После небольшой пробежки игроки перешли к разминке, где самым интересным было упражнение с фитнесболом – своеобразная версия игры у выбивного. Далее команда начала основную часть работы, сначала отработку передач. В это время голкиперы работали по своей специальной программе. Следующим было упражнение на контроль мяча, в то время как шестеро игроков, получивших больше игрового времени в матче с "Ллапи", имели облегченное занятие, ограничившись игрой в теннисбол”, - говорится в сообщении "Динамо".

Далее киевляне провели двухстронку со стандартными воротами, но на маленьком поле.

Хорошей новостью для "Динамо" является возвращение в общую группу Владимира Бражко. До этого он работал по индивидуальной программе после восстановления травмы. В том числе пропустил матч Лиги Европы против "Галатасарая".

Следующий официальный поединок киевляне проведут 30 января против РФШ в Гамбурге. Это будет последний восьмой матч основной сетки Лиги Европы.