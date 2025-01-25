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Один из лидеров Динамо вернулся в общую группу
Впереди – завершающий матч в еврокубках
Фото: ФК Динамо
"Динамо" продолжает свой тренировочный сбор в Турции в обычном режиме. Команда прилетела из Стамбула после матча с "Галатасараем", провела спарринг против "Ллапи" (2:2) и вернулась в общий подготовительный процесс.
“В пятницу динамовцы утром имели теоретическое занятие, а вечером занимались на тренировочном поле. После небольшой пробежки игроки перешли к разминке, где самым интересным было упражнение с фитнесболом – своеобразная версия игры у выбивного.
Далее команда начала основную часть работы, сначала отработку передач. В это время голкиперы работали по своей специальной программе. Следующим было упражнение на контроль мяча, в то время как шестеро игроков, получивших больше игрового времени в матче с "Ллапи", имели облегченное занятие, ограничившись игрой в теннисбол”, - говорится в сообщении "Динамо".
Далее киевляне провели двухстронку со стандартными воротами, но на маленьком поле.
Хорошей новостью для "Динамо" является возвращение в общую группу Владимира Бражко. До этого он работал по индивидуальной программе после восстановления травмы. В том числе пропустил матч Лиги Европы против "Галатасарая".
Следующий официальный поединок киевляне проведут 30 января против РФШ в Гамбурге. Это будет последний восьмой матч основной сетки Лиги Европы.
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