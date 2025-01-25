  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Один из лидеров Динамо вернулся в общую группу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Динамо вернулся в общую группу

Премьер-лига

Впереди – завершающий матч в еврокубках

Один из лидеров Динамо вернулся в общую группу

Фото: ФК Динамо

Новина українською

"Динамо" продолжает свой тренировочный сбор в Турции в обычном режиме. Команда прилетела из Стамбула после матча с "Галатасараем", провела спарринг против "Ллапи" (2:2) и вернулась в общий подготовительный процесс.

“В пятницу динамовцы утром имели теоретическое занятие, а вечером занимались на тренировочном поле. После небольшой пробежки игроки перешли к разминке, где самым интересным было упражнение с фитнесболом – своеобразная версия игры у выбивного.

Далее команда начала основную часть работы, сначала отработку передач. В это время голкиперы работали по своей специальной программе. Следующим было упражнение на контроль мяча, в то время как шестеро игроков, получивших больше игрового времени в матче с "Ллапи", имели облегченное занятие, ограничившись игрой в теннисбол”, - говорится в сообщении "Динамо".

Далее киевляне провели двухстронку со стандартными воротами, но на маленьком поле.

Хорошей новостью для "Динамо" является возвращение в общую группу Владимира Бражко. До этого он работал по индивидуальной программе после восстановления травмы. В том числе пропустил матч Лиги Европы против "Галатасарая".

Следующий официальный поединок киевляне проведут 30 января против РФШ в Гамбурге. Это будет последний восьмой матч основной сетки Лиги Европы.

По теме
yellow-arrow
Нашествие албанцев, или каждый легионер на счету. Почему иностранцы влияют на развитие УПЛ?
yellow-arrow
Алексей Михайличенко: Я ушел из Динамо, потому что не мог находиться в одном клубе с Луческу
yellow-arrow
Проект обнародован. Известно, как будет выглядеть новый стадион Полесья. ФОТО
Динамо (Киев) Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
25.01.2025 в 09:08
У Динамо куда не плюнь всюду лидеры, а в Европе ...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
25.01.2025 в 09:08
У Динамо куда не плюнь всюду лидеры, а в Европе ...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости