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Динамо Киев получило награду за вклад в социальную реабилитацию детей
Замечают добрые дела динамовцев
Динамо Київ
Руководство киевского "Динамо" и динамовской ДЮФШ было награждено грамотой за весомый вклад в социальную реабилитацию детей в рамках проекта "Люди будущего" от Председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Кирилла Буданова.
Напомним, что проект "Люди будущего" делает все для того, чтобы создать лучшее будущее для украинских детей, дать им шанс расти, учиться, играть, развиваться.
"С самого начала полномасштабного вторжения мы организовывали эвакуацию детей из всех регионов, где велись боевые действия, на безопасные территории. И продолжаем в течение всего периода полномасштабной войны поддерживать детей военных, военнопленных, их семьи и семьи".
Футбольный клуб "Динамо Киев", как и фонд "Братьев Суркис", постоянно направляет свою деятельность на то, чтобы люди имели возможность реинтегрироваться в наше общество, ведь пережить период оккупации, войны, плена очень сложно. И еще сложнее их семьям, семьям, детям, потерявшим своих родителей", – сказал генеральный директор "Динамо Киев" Дмитрий Бриф.
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