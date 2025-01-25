Динамо Киев получило награду за вклад в социальную реабилитацию детей

Руководство киевского "Динамо" и динамовской ДЮФШ было награждено грамотой за весомый вклад в социальную реабилитацию детей в рамках проекта "Люди будущего" от Председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Кирилла Буданова.

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Напомним, что проект "Люди будущего" делает все для того, чтобы создать лучшее будущее для украинских детей, дать им шанс расти, учиться, играть, развиваться.