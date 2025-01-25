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Кто заменит Данилу Сикана в Шахтере? Известный украинский тренер и эксперт ответил на этот вопрос

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Кто заменит Данилу Сикана в Шахтере? Известный украинский тренер и эксперт ответил на этот вопрос

instagram.com/trabzonspor

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто из нападающих клубов УПЛ мог заменить Даниила Сикана, который недавно перешел в турецкий "Трабзонспор".

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"Я не вижу, кого бы в Украине мог купить "Шахтер", чтобы он действительно усилил команду. Ну вот кого? Филиппова из "Александрии"? Нет. Твердохлеба из "Кривбасса", который лишь пару сезонов, как играет среди профессионалов, тоже, при всем уважении к Егору - тем более, он не чистый форвард, а играет в оттяжке.

Ну не в "Ингульце" же скаутам "Шахтера" усиление искать. Возможно, было бы целесообразно обратить внимание на Краснопира из "Руха", но он на днях уже подписал контракт с "Карпатами". Но и это не выход. Ни один из перечисленных игроков "Шахтеру" не поможет, потому что на фоне бразильцев будет теряться", — сказал Федорчук.

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Источник:
https://ukrfootball.ua/exclusive/abo-shakhtar-zvilniv-misce-pid-novachka-abo-ce-pidstava-dlya-pushicha-ekspert-poyasniv-sho-bude-z-atakoyu-pislya-transferu-sikana/УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
25.01.2025 в 11:16
З Краснопіром взагалі дивно. Хороший нападник. Краще Герреро чи Траоре, і не дорогий.Сич теж за 1лям, ок було б Динамо. Там один Тимчик пока, і Караваєву не вічний, + діє і в півзахисті.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
25.01.2025 в 11:16
З Краснопіром взагалі дивно. Хороший нападник. Краще Герреро чи Траоре, і не дорогий.Сич теж за 1лям, ок було б Динамо. Там один Тимчик пока, і Караваєву не вічний, + діє і в півзахисті.
Ответить
0
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