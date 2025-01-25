Кто заменит Данилу Сикана в Шахтере? Известный украинский тренер и эксперт ответил на этот вопрос

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто из нападающих клубов УПЛ мог заменить Даниила Сикана, который недавно перешел в турецкий "Трабзонспор".

"Я не вижу, кого бы в Украине мог купить "Шахтер", чтобы он действительно усилил команду. Ну вот кого? Филиппова из "Александрии"? Нет. Твердохлеба из "Кривбасса", который лишь пару сезонов, как играет среди профессионалов, тоже, при всем уважении к Егору - тем более, он не чистый форвард, а играет в оттяжке.

Ну не в "Ингульце" же скаутам "Шахтера" усиление искать. Возможно, было бы целесообразно обратить внимание на Краснопира из "Руха", но он на днях уже подписал контракт с "Карпатами". Но и это не выход. Ни один из перечисленных игроков "Шахтеру" не поможет, потому что на фоне бразильцев будет теряться", — сказал Федорчук.