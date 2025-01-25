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Новичок Карпат забил дебютный гол – ВИДЕО
Помог команде сравнять счет
Карпати
Сегодня, 25 января, львовские "Карпаты" играют против чешского "Богемианса".
К концу первого тайма новичок "Карпат" Игорь Краснопир забивает гол. Он просыпает мяч мимо голкипера "Богемианса" и забивает в пустые ворота.
Следить за ходом матча можно на Ютуб-канале "Карпат".
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