Квасница отметился дебютным голом за Карпаты – ВИДЕО

"Карпаты" встречаются с чешским "Богемиансом" в рамках товарищеского матча. На 68-й минуте львовяне сделали счет 2:2.

После прорыва Костенко по правому флангу полетел навес в центр штрафной. Оттуда точно пробил коленом Илья Квасница.

Это дебютный гол новичка "Карпат" за львовскую команду.