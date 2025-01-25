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Квасница отметился дебютным голом за Карпаты – ВИДЕО

Премьер-лига

Львовяне играют против чехов

Квасница отметился дебютным голом за Карпаты – ВИДЕО

Фото: Рух

UA-Футбол
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"Карпаты" встречаются с чешским "Богемиансом" в рамках товарищеского матча. На 68-й минуте львовяне сделали счет 2:2.

После прорыва Костенко по правому флангу полетел навес в центр штрафной. Оттуда точно пробил коленом Илья Квасница.

Это дебютный гол новичка "Карпат" за львовскую команду.

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Богемианс (Прага) Карпаты (Львов) Илья Квасница
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