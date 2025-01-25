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Квасница отметился дебютным голом за Карпаты – ВИДЕО
Львовяне играют против чехов
Фото: Рух
"Карпаты" встречаются с чешским "Богемиансом" в рамках товарищеского матча. На 68-й минуте львовяне сделали счет 2:2.
После прорыва Костенко по правому флангу полетел навес в центр штрафной. Оттуда точно пробил коленом Илья Квасница.
Это дебютный гол новичка "Карпат" за львовскую команду.
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