  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты пропустили 5 голов в спарринге от чешского клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты пропустили 5 голов в спарринге от чешского клуба

Премьер-лига

В ответ забивали новички

Карпаты пропустили 5 голов в спарринге от чешского клуба

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 25 января, львовские "Карпаты" провели утренний спарринг на сборах в Турции. Соперником стал чешский "Богемианс".

Соперник "львов" дважды выходил вперед, однако "Карпаты" дважды отыгрывались. По голу за команду из Львова забили зимние новички Игорь Краснопир и Илья Квасница.

В конце концов, подопечные Лупашко пропустили еще три мяча. Итоговый счет – 2:5 в пользу чехов.

Добавим, что "Богемианс" занимает 12 место из 16 в турнирной таблице чемпионата Чехии.

Это был второй спарринг "Карпат" на сборах. Вчера они победили венгерский "Кечкемет" со счетом 3:0. Следующий матч львовяне сыграют 31 января против польской “Термалицы”.

По теме
yellow-arrow
Не потянули запросы Динамо. Трансфер Бущана в Саудовскую Аравию может сорваться
yellow-arrow
Квасница отметился дебютным голом за Карпаты – ВИДЕО
yellow-arrow
Новичок Карпат забил дебютный гол – ВИДЕО
Богемианс (Прага) Карпаты (Львов) Илья Квасница Игорь Краснопир
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости