Карпаты пропустили 5 голов в спарринге от чешского клуба

В субботу, 25 января, львовские "Карпаты" провели утренний спарринг на сборах в Турции. Соперником стал чешский "Богемианс".

Соперник "львов" дважды выходил вперед, однако "Карпаты" дважды отыгрывались. По голу за команду из Львова забили зимние новички Игорь Краснопир и Илья Квасница.

В конце концов, подопечные Лупашко пропустили еще три мяча. Итоговый счет – 2:5 в пользу чехов.

Добавим, что "Богемианс" занимает 12 место из 16 в турнирной таблице чемпионата Чехии.

Это был второй спарринг "Карпат" на сборах. Вчера они победили венгерский "Кечкемет" со счетом 3:0. Следующий матч львовяне сыграют 31 января против польской “Термалицы”.