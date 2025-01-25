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Карпаты пропустили 5 голов в спарринге от чешского клуба
В ответ забивали новички
Фото: ФК Карпати
В субботу, 25 января, львовские "Карпаты" провели утренний спарринг на сборах в Турции. Соперником стал чешский "Богемианс".
Соперник "львов" дважды выходил вперед, однако "Карпаты" дважды отыгрывались. По голу за команду из Львова забили зимние новички Игорь Краснопир и Илья Квасница.
В конце концов, подопечные Лупашко пропустили еще три мяча. Итоговый счет – 2:5 в пользу чехов.
Добавим, что "Богемианс" занимает 12 место из 16 в турнирной таблице чемпионата Чехии.
Это был второй спарринг "Карпат" на сборах. Вчера они победили венгерский "Кечкемет" со счетом 3:0. Следующий матч львовяне сыграют 31 января против польской “Термалицы”.
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