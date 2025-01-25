Не потянули запросы Динамо. Трансфер Бущана в Саудовскую Аравию может сорваться

В настоящее время трансфер голкипера "Динамо" и сборной Украины в "Аль-Шабаб" Георгия Бущана находится под вопросом. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Переход может вообще не произойти. Основная проблема – это слабые текущие трансферные возможности саудовского клуба.

“Согласно нашим источникам, в процессе согласования окончательной суммы трансфера у саудитов возникли проблемы с наполнением трансферного бюджета, которые не позволяют рассчитаться в нужном объеме и одним траншем. Вариант аренды с опцией выкупа руководство "Динамо", по нашим данным, не рассматривает”, – сообщает ТаТоТаке.

Однако наставник "Аль-Шабаб" Фатих Терим испытывает критические проблемы с позицией голкипера. Основной вратарь Ким Сын Гю выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразной связки, еще два – очень молодые. В последних матчах играл 38-летний ветеран "Аль-Майуф".

Последний раз "Аль-Шабаб" не пропускал 7 ноября. После этого клуб провел семь матчей с пропущенными голами.

Сейчас команда находится на шестом месте в турнирной таблице Саудовской Аравии.