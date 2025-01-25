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Игорь Бурбас рассказал, какую зарплату получает Шевченко в УАФ

Премьер-лига

Также рассказал куда выдвигает свою кандидатуру бывший футболист

Игорь Бурбас рассказал, какую зарплату получает Шевченко в УАФ

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

В своем новом выпуске украинский журналист Игорь Бурбас сообщил о том, какая зарплата у президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

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Журналист намекнул своей аудитории, что она составляет около 50 тысяч долларов.

Игорь Бурбас еще рассказал о том, что Андрей Шевченко выдвигает свою кандидатуру в Исполком УЕФА.

Напомним, что Шевченко возглавил УАФ в январе 2024 года, сменив на этом посту Андрея Павелко.

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Андрей Шевченко УЕФА УАФ Игорь Бурбас
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Источник:
Бурбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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