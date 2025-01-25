Игорь Бурбас рассказал, какую зарплату получает Шевченко в УАФ

В своем новом выпуске украинский журналист Игорь Бурбас сообщил о том, какая зарплата у президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

Журналист намекнул своей аудитории, что она составляет около 50 тысяч долларов.

Игорь Бурбас еще рассказал о том, что Андрей Шевченко выдвигает свою кандидатуру в Исполком УЕФА.

Напомним, что Шевченко возглавил УАФ в январе 2024 года, сменив на этом посту Андрея Павелко.