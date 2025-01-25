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Тренер Кривбасса - о первом контрольном матче: Некоторые моменты нас очень порадовали

Премьер-лига

Оценил игру

Тренер Кривбасса - о первом контрольном матче: Некоторые моменты нас очень порадовали

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Вчера, в пятницу, 24 января, "Кривбасс" сыграл контрольный матч против словенской "Олимпии". Игра завершилась победой украинской команды со счетом 1:0.

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб прокомментировал первый контрольный матч на испанских зимних сборах.

Мы рады, что удалось победить. Играли против очень сильного оппонента, который мощно выступает на евроарене. Это наш первый поединок в этом году. Ребята молодцы, они получают немалые нагрузки на сборах. К тому же после матча также имеют нагрузку в виде беговой работы. Некоторые моменты нас очень порадовали, ведь играли против соперника с тактической схемой 5-2-3. Это тяжелая схема, которая нам нелегко дается, поэтому довольны. Двигаемся дальше.

Какую информацию вам дал спарринг?

Проанализируем более детально все после игры. Но, прежде всего, важно было посмотреть, как мы будем играть против мяча, против этой схемы. Это было очень важно. Хотели посмотреть, как в таких условиях будем строить свои атаки. Да, некоторые моменты нам удавались, где-то были проблемы. Будем над этим работать в дальнейшем.

Травма Микитишина в первом тайме. Есть ли информация, что с Артуром?

На первый взгляд, ничего серьезного. Был неприятный удар по ноге. Желаем Артуру поскорее вернуться в общую группу, ведь впереди много беговой работы, которую надо выполнять.

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Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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