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"Вы являетесь настоящим примером несокрушимости и оптимизма для украинского народа". Суркис поздравил Зеленского с Днем рождения

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"Вы являетесь настоящим примером несокрушимости и оптимизма для украинского народа". Суркис поздравил Зеленского с Днем рождения

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис поздравил Президента Украины Владимира Зеленского с Днем рождения. Сегодня ему исполнилось 47 лет.

Соответствующее поздравление от Суркиса на официальном сайте опубликовали "бело-синие".

“Уважаемый Владимир Александрович!

Позвольте от всего динамовского сообщества и от себя лично поздравить Вас с Днем рождения.

Вы являетесь настоящим примером несокрушимости и оптимизма для украинского народа. За годы войны, которая длится уже более 1000 дней, несмотря на сложные времена, которые переживает наша страна, никто не услышал от Вас слов уныния в успехе и сомнений в нашей Победе над коварным врагом.

Сейчас об Украине знают по всему миру, наша страна является настоящим символом борьбы за демократические ценности. Вы, как настоящий Главнокомандующий, ведете вперед свой народ, предоставляя нам всем силам продолжать бороться, помогать армии, ребятам, стоящим на защите нашей Независимости, и всем вместе, совместными усилиями, приближать долгожданную Победу.

В этот праздничный день хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного уюта, надежных друзей рядом, воплощения в жизнь всех мечтаний и планов. И, конечно, скорейшее завершение войны и восстановление мира на всех украинских территориях

С уважением,

президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис”, – говорится в поздравлении.

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Игорь Суркис Владимир Зеленский
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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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