Известная сумма, которую может получить Динамо за трансфер Бущана от Аль-Шабаб

Сегодня ТаТоТаке сообщило, что переход голкипера "Динамо" Георгия Бущана в "Аль-Шабаб" может сорваться из-за финансовых проблем саудовского клуба. Однако бывший журналист Игорь Бурбас рассказал о возможной сумме трансфера.

Больше недели клубы договаривались о цене. В конце концов дошли до того, что киевляне могут получить до трех миллионов евро.

Пока известно, что стороны финализуют переход.

Бущан выступает за "Динамо" всю свою карьеру. На его счету 177 матчей в составе киевского клуба.

Контракт Георгия с “бело-синими” рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает в семь миллионов евро.