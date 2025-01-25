Нагорняк - о игре Шахтаря в ЛЧ: Гол не пахнет

В среду, 22 января, "Шахтер" в рамках Лиги чемпионов сыграл против "Бреста", матч завершился победой "горняков" со счетом 2:0.

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк поделился своими мыслями относительно игры дончан:

"Я, честно говоря, думал, что для "Шахтера" игра будет сложнее складываться. Но в поединке с "Брестом" "Шахтер" показал лучшую игру в этой Лиге чемпионов. Тренер и состав совсем другой уже выставил на этот поединок с французами. Бондаренко и Конопля не вышли на поле с первых минут. Их выпустили на поле во втором тайме уже. В старте вышло много иностранцев. Пушич сделал так, как было раньше: сзади наши отобьются, а впереди иностранцы что-то придумают. Но дончане ничего не позволили сделать "Бресту". Очень хорошо выглядели Судаков и Кевин.

Судаков, вошедший в символическую сборную недели Лиги чемпионов, и вовсе покуражился, исполнив пенальти паненкой.

Но он забил. Гол не пахнет. Не имеет значения, как он забил. Это он так пробил от уверенности. Мне понравилось, как Судаков вел игру, как он отдал передачу на Азарова, который заработал пенальти. Георгий очень хорошо прочитал тот эпизод. Во втором тайме он классно бил по воротам. Судаков начинает возвращать себе форму, в которой мы привыкли его видеть. Очень долго у него затишье было. И теперь он прошел этот этап и снова начал демонстрировать хороший уровень игры.

В 8-м туре "Шахтер" должен играть с "Боруссией", которая находится в кризисе.

Я смотрел их матч, когда они проиграли "Айнтрахту". А в проигрышном поединке Лиги чемпионов с 'Болоньей' мы видели, как они забили в начале матча с пенальти, а потом, особо не создавая моментов, проиграли поединок. Но по матчу дортмундцев с "Айнтрахтом" можно сказать, что было видно, что что-то не то в их игре. И теперь Шахина отправили в отставку. Дортмундская команда будет иметь нового тренера. И здесь интересно, как будет выглядеть 'Боруссия'. С новым коучем они могут сыграть и на эмоциях."