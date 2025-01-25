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Ребров приехал на тренировку Шахтера в Турции – ФОТО

Премьер-лига

Проверяет команды УПЛ

Ребров приехал на тренировку Шахтера в Турции – ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня на тренировке "Шахтера" в Турции оказался особый гость. Об этом "горняки" сообщили в своем Instagram.

Дончане опубликовали фото главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Напомним, что наставник ранее посещал тренировки и других клубов УПЛ. Кроме этого присутствовал на поединке Лиги Европы между "Галатасараем" и "Динамо".

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Источник:
FC Shakhtar
Опубликовал: Максим Кучер
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