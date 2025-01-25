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Ребров приехал на тренировку Шахтера в Турции – ФОТО
Проверяет команды УПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня на тренировке "Шахтера" в Турции оказался особый гость. Об этом "горняки" сообщили в своем Instagram.
Дончане опубликовали фото главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.
???????? Головний тренер збірної України Сергій Ребров відвідав тренування «Шахтаря» на зборах у Туреччині.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/XXhJ4Czvmm— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 25, 2025
Напомним, что наставник ранее посещал тренировки и других клубов УПЛ. Кроме этого присутствовал на поединке Лиги Европы между "Галатасараем" и "Динамо".
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