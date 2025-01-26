Новичок Металлиста 1925 рассказал почему выбрал именно харьковский клуб, а не Динамо или Шахтер

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский рассказал о том, почему именно подписал контракт с "Металлистом 1925".

Признаюсь, что решение далось все же нелегко, потому что параллельно велись переговоры с "Шахтером". От "горняков" было официальное предложение "Ворскле". Клубы за меня боролись. Выбор был непростым, но я уверен, что все сделал правильно, согласившись на предложение именно "Металлиста 1925", а не донецкого клуба.

А что "Динамо"? Говорят, и киевский клуб проявлял к вам интерес, или это были слухи?

С киевским клубом общался мой агент, но до конкретного предложения дело не дошло. "Динамо" просто интересовалось мной, не более.