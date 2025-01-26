Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Металлиста 1925 рассказал почему выбрал именно харьковский клуб, а не Динамо или Шахтер
Не считает свой выбор ошибкой
Фото - Металіст 1925
Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский рассказал о том, почему именно подписал контракт с "Металлистом 1925".
Признаюсь, что решение далось все же нелегко, потому что параллельно велись переговоры с "Шахтером". От "горняков" было официальное предложение "Ворскле". Клубы за меня боролись. Выбор был непростым, но я уверен, что все сделал правильно, согласившись на предложение именно "Металлиста 1925", а не донецкого клуба.
А что "Динамо"? Говорят, и киевский клуб проявлял к вам интерес, или это были слухи?
С киевским клубом общался мой агент, но до конкретного предложения дело не дошло. "Динамо" просто интересовалось мной, не более.
Напомним, что Крупский вторую часть сезона будет доигрывать за "Ворсклу".
Популярное сейчас
- В поисках смысла. Почему Крупский остановился на Металлисте 1925
- Разгром от Борнмута Забарного, победа Миколенко, Арсенал разобрался без Зинченко, трансферы Русина и Крупского, бенефис Мбаппе. Главные новости за 25 января
- "Николаевич, который Шевченко, пошел на принципы": Поворознюк - о проблемах с новым стадионом
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному: известен ответ хавбека Александрии
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело