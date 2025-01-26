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Новичок Металлиста 1925 рассказал почему выбрал именно харьковский клуб, а не Динамо или Шахтер

Премьер-лига

Не считает свой выбор ошибкой

Новичок Металлиста 1925 рассказал почему выбрал именно харьковский клуб, а не Динамо или Шахтер

Фото - Металіст 1925

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Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский рассказал о том, почему именно подписал контракт с "Металлистом 1925".

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Признаюсь, что решение далось все же нелегко, потому что параллельно велись переговоры с "Шахтером". От "горняков" было официальное предложение "Ворскле". Клубы за меня боролись. Выбор был непростым, но я уверен, что все сделал правильно, согласившись на предложение именно "Металлиста 1925", а не донецкого клуба.

А что "Динамо"? Говорят, и киевский клуб проявлял к вам интерес, или это были слухи?

С киевским клубом общался мой агент, но до конкретного предложения дело не дошло. "Динамо" просто интересовалось мной, не более.

Напомним, что Крупский вторую часть сезона будет доигрывать за "Ворсклу".

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В поисках смысла. Почему Крупский остановился на Металлисте 1925
Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Илья Крупский
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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