Главный тренер Левого берега объяснил почему команда находится на 13 месте в УПЛ

Главный тренер "Левого берега" Виталий Первак рассказал о том, почему "аисты" так плохо начали сезон в УПЛ.

Трудно начинали, нехватка опыта ребятам давалась в знаки. Разницу сразу почувствовали. Если бы мы не форсировали этот процесс, но от игры к игре команда адаптировалась под УПЛ, и до завершения первого круга это было видно невооруженным глазом.

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Над какими аспектами игры работаете при подготовке?

Кроме "Динамо" и "Шахтера" все команды сейчас сосредоточены на физической подготовке. Хотелось, чтобы улучшилась реализация, хорошо действовали в фазе завершения. Мы работаем над всеми аспектами в комплексе, подтягиваем психологию. Ребята стремятся доказать, что мы неслучайно являемся участниками Премьер-лиги. Вторая половина чемпионата точно будет интересна.