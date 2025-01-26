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Польский клуб объявил о спарринге с Динамо за день до матча киевлян в Лиге Европы

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Будет играть дубль? Или это ошибка?

Польский клуб объявил о спарринге с Динамо за день до матча киевлян в Лиге Европы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Польский клуб "Вечиста" объявил о запланированном спарринге против киевского "Динамо". Соответствующую информацию представитель соседней страны обнародовал на своем официальном сайте.

Матч должен пройти 29 января. Также "Вечиста" отметила, что все свои три товарищеских поединка проведет в Белеке, Турция в течение 10 дней.

Однако это противоречит планам "Динамо", ведь на 30 января у киевлян запланировано противостояние в Лиге Европы против РФШ. Соответственно, 29 января должна состояться открытая предматчевая тренировка в Гамбурге.

Также "Динамо" на своем официальном сайте не объявляло о матче с "Вечистой". Недавно киевляне опубликовали список спаррингов, среди которых нет польских соперников.

После встречи с РФШ подопечные Шовковского сыграют 6 февраля против “Шкендии” и 10 февраля с “Эсбьергом”.

Добавим, что "Вечиста" представляет второй дивизион Польши.

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Источник:
Офіційний сайт Вєчисти
Опубликовал: Максим Кучер
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