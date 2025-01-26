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Илья Крупский – о том, где видит свое будущее как футболиста: Для меня основная цель, приоритет

Премьер-лига

Не видит себя МЛС

Илья Крупский – о том, где видит свое будущее как футболиста: Для меня основная цель, приоритет

Фото: Instagram

Новина українською

Защитник Илья Крупский рассказал, как видит свое развитие в карьере:

"МЛС не совсем понятная для меня лига. Это - во-первых. А во-вторых, слишком далеко. У меня такой возраст, 20 лет, что считаю целесообразным пока поиграть в Украине или в Европе. Собственно, играть в Европе - это для меня основная цель, приоритет."

Также игрок молодежной сборной Украины рассказал, что во время этого зимнего трансферного окна были предложения из-за рубежа:

"Было приглашение от американского "Нью-Ингленд Революшн". Я им отказал."

Добавим, что за этот сезон Илья Крупский сыграл в 15 матчах, в которых отметился одной голевой передачей.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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