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Илья Крупский – о том, где видит свое будущее как футболиста: Для меня основная цель, приоритет
Не видит себя МЛС
Фото: Instagram
Защитник Илья Крупский рассказал, как видит свое развитие в карьере:
"МЛС не совсем понятная для меня лига. Это - во-первых. А во-вторых, слишком далеко. У меня такой возраст, 20 лет, что считаю целесообразным пока поиграть в Украине или в Европе. Собственно, играть в Европе - это для меня основная цель, приоритет."
Также игрок молодежной сборной Украины рассказал, что во время этого зимнего трансферного окна были предложения из-за рубежа:
"Было приглашение от американского "Нью-Ингленд Революшн". Я им отказал."
Добавим, что за этот сезон Илья Крупский сыграл в 15 матчах, в которых отметился одной голевой передачей.
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