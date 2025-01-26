Первак - о том, как команда готовиться к рестарту сезона: Подтягиваем психологию

Главный тренер "Левого берега" Виталий Первак рассказал о том, как команда готовится к рестарту сезона.

На следующей неделе стартует зарубежный этап подготовки "Левого берега". Как проходит подготовка к рестарту УПЛ?

Работаем в полном составе.

Лазарет полностью опустел?

Да. Синица и Соколов работают в полном объеме. Оба получили свои минуты в спарринге с "Металлистом 1925".

Над какими аспектами игры работаете при подготовке?

Кроме "Динамо" и "Шахтера", все команды сейчас сосредоточены на физической подготовке. Хотелось, чтобы улучшилась реализация, грамотно действовали в фазе завершения. Мы работаем над всеми аспектами в комплексе, подтягиваем психологию. Ребята стремятся доказать, что мы неслучайно являемся участниками Премьер-лиги. Вторая половина чемпионата точно будет интересной.

Планируете привлекать на сборах игроков U-19?

Мы следим за молодыми игроками. С нами работают вратарь Вадим Сташкив и полузащитник Максим Бойченюк, форвард Роман Гереш с нами едет на сборы в Турции. Перспектива есть, но надо еще много поработать.

Кто из новичков уже присоединился к команде?

Пришли вратарь Илья Караващенко (ФСК "Мариуполь"), вингер Дмитрий Шастал ("Полесье"), нападающий Андрей Ризнык ("Нива Тернополь").

На какие позиции ищете игроков?

Ищем футболистов точечно - и продолжаем. Трансферный период еще не закончился. Новички могут появиться и в Турции, и по возвращении в Украину. Возможно, кто-то интересный станет доступен на рынке, и мы это используем в свою пользу.

Можете назвать футболистов, которых вы хотели видеть и не договорились? Я слышал о чемпионе мира Устименко, который выбрал правый берег Киева - "Оболонь".

Я Дениса знаю еще со времен "Александрии", но предложения по нему не было. На позиции нападающего у нас есть Сухоручко, Кобзарь, Гереш, а теперь еще и Ризнык. Перебор - это не очень хорошо.