Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первак - о том, как команда готовиться к рестарту сезона: Подтягиваем психологию
Сможет ли команда удивить?
instagram.com/fc_liviybereh
Главный тренер "Левого берега" Виталий Первак рассказал о том, как команда готовится к рестарту сезона.
На следующей неделе стартует зарубежный этап подготовки "Левого берега". Как проходит подготовка к рестарту УПЛ?
Работаем в полном составе.
Лазарет полностью опустел?
Да. Синица и Соколов работают в полном объеме. Оба получили свои минуты в спарринге с "Металлистом 1925".
Над какими аспектами игры работаете при подготовке?
Кроме "Динамо" и "Шахтера", все команды сейчас сосредоточены на физической подготовке. Хотелось, чтобы улучшилась реализация, грамотно действовали в фазе завершения. Мы работаем над всеми аспектами в комплексе, подтягиваем психологию. Ребята стремятся доказать, что мы неслучайно являемся участниками Премьер-лиги. Вторая половина чемпионата точно будет интересной.
Планируете привлекать на сборах игроков U-19?
Мы следим за молодыми игроками. С нами работают вратарь Вадим Сташкив и полузащитник Максим Бойченюк, форвард Роман Гереш с нами едет на сборы в Турции. Перспектива есть, но надо еще много поработать.
Кто из новичков уже присоединился к команде?
Пришли вратарь Илья Караващенко (ФСК "Мариуполь"), вингер Дмитрий Шастал ("Полесье"), нападающий Андрей Ризнык ("Нива Тернополь").
На какие позиции ищете игроков?
Ищем футболистов точечно - и продолжаем. Трансферный период еще не закончился. Новички могут появиться и в Турции, и по возвращении в Украину. Возможно, кто-то интересный станет доступен на рынке, и мы это используем в свою пользу.
Можете назвать футболистов, которых вы хотели видеть и не договорились? Я слышал о чемпионе мира Устименко, который выбрал правый берег Киева - "Оболонь".
Я Дениса знаю еще со времен "Александрии", но предложения по нему не было. На позиции нападающего у нас есть Сухоручко, Кобзарь, Гереш, а теперь еще и Ризнык. Перебор - это не очень хорошо.
Популярное сейчас
- Суперкомпьютер предположил кто возьмет АПЛ в этом сезоне
- В поисках смысла. Почему Крупский остановился на Металлисте 1925
- "Был вариант". Рубчинский мог выбрать другой клуб вместо Динамо
- "Это жизнь", - Срна прокомментировал продажу Сикана и анонсировал новые трансферы
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?