Защитник Кривбасса: На фоне этой усталости делаешь на поле определенные ошибки

Недавно "Кривбасс" провел матч против "Олимпии". Криворожская команда одолела словенскую со счетом 1:0.

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук поделился своими эмоциями относительно первого контрольного матча на испанских зимних сборах:

"Очень приятно победить, еще и в первом поединке года. Ведь это было важно для нашего психологического состояния. Все ребята сыграли почти по 45 минут, поэтому все почувствовали игровой темп. Продолжаем дальше на положительных эмоциях, ведь, как говорится, как начнешь год, так его и закончишь."

Чувствовалось, что играете на фоне нагрузок?

"Первую неделю у нас были большие нагрузки. Где-то, вероятно, на фоне этой усталости делаешь на поле определенные ошибки. Однако для первых игр это нормально."

Два разных состава, определенные эксперименты. Это сказывалось на игре? Возможно, недостаток сыгранности.

"Я бы не сказал, что не было сыгранности, ведь мы вместе тренируемся и привыкли друг к другу. Состав был миксирован: как первый тайм, так и второй. Тренерский штаб пробовал различные связки."