Черноморец снова побеждает косоваров

На тренировочном сборе в Турции одесский "Черноморец" сегодня сыграл второй в этом году контрольный матч. К счастью для "моряков", на турецком Средиземноморье установилась благоприятная погода, что позволило провести очередной спарринг. Снова, как и три дня назад, соперником команды Александра Бабича стал представитель чемпионата Косово – "Дрита". Эта команда является лидером в текущем сезоне косовской Суперлиги, имея отрыв от второго места на семь очков.

По договоренности сегодняшних соперников, матч начался на полчаса позже, чем сначала было запланировано.

Дебют поединка был за косоварами, однако после того, как "Черноморец" поразил ворота "Дриты", игра выровнялась. Автором гола на 17-й минуте стал Алексей Хобленко, который после зарождающейся на левом фланге атаки с последующей передачей от Артема Габелка мастерски пробил из-за пределов штрафной в нижний угол. Второй гол "моряков", зафиксированный на 29-й минуте матча, также брал свое начало с того же левого края атаки. Ярослав Кисиль от лицевой линии сделал навес в штрафную зону "Дриты" и тот же Габелок в одно касание ноги эффектно переправил мяч в сетку.

После перерыва при равной игре косоварам удалось "размочить" счет. На 72-й минуте навесная подача с фланга завершилась ударом Кастриота Сельмани в одно касание, с которым не справился голкипер "Черноморца" Ян Вечный. Но пропустив мяч, одесская команда продолжала настойчиво искать возможности для взятия ворот – и это ей удалось. Прошло всего семь минут и быстрая контратака "моряков" привела к успеху. Евгений Скиба перехватил мяч в центре поля, отпасовал его новоиспеченному новичку Денису Безбородько, сделавшему передачу на левый фланг на Александра Пшеничнюка. Тот выдержал паузу и мастерским ударом над вратарем отправил мяч под перекладину. В итоге – 3:1.

"Черноморец" провел матч против "Дриты" в таком составе:

1-й тайм – Рудько, Кратов, Арсич, Кисиль, Гомес, Шпорн, Сигеев, Габелок, Янаков, Попов, Хобленко;

2-й тайм – Вечный, Кисиль (Кратов, 60), Бутко, Скиба, Лацабидзе, Ермаков, Сигеев (Фатьянов, 69) Мустафаев, Гомес (Григорчук, 69), Пшеничнюк, Безбородько.