Два игрока Динамо находятся на просмотре в грузинском клубе

Вингеры киевского "Динамо" U-19 Кирилл Пашко и Владислав Калин находятся на просмотре в "Динамо" Тбилиси.

18-летние украинцы сыграли за грузинскую команду в товарищеском матче против американского клуба МЛС "Даллас" (0:2). Пашко отыграл первый тайм, Калин – второй.

Контракт Пашко с киевским клубом рассчитан до лета 2025 года, Калина – до лета 2026-го.

Первую половину сезона Калин играл на правах аренды за "Черноморец" (7 матчей, без результативных действий).