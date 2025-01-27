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Два игрока Динамо находятся на просмотре в грузинском клубе

Премьер-лига

Оба футболиста сыграли за команду в спарринге

Два игрока Динамо находятся на просмотре в грузинском клубе

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Вингеры киевского "Динамо" U-19 Кирилл Пашко и Владислав Калин находятся на просмотре в "Динамо" Тбилиси.

18-летние украинцы сыграли за грузинскую команду в товарищеском матче против американского клуба МЛС "Даллас" (0:2). Пашко отыграл первый тайм, Калин – второй.

Контракт Пашко с киевским клубом рассчитан до лета 2025 года, Калина – до лета 2026-го.

Первую половину сезона Калин играл на правах аренды за "Черноморец" (7 матчей, без результативных действий).

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Динамо (Киев) Динамо (Тбилиси) Динамо U19 (Киев) Кирилл Пашко
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Источник:
ФК Динамо Тбілісі
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
27.01.2025 в 09:28
Надіюся після Вереса він зробить кілька кроків вперед опинившись в Інгульці.
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Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
27.01.2025 в 09:28
Надіюся після Вереса він зробить кілька кроків вперед опинившись в Інгульці.
Ответить
0
0

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