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Легионер, которым интересовался Шахтер, прибыл в расположение Руха

Премьер-лига

Бразилец играл в аренде за мексиканский клуб

Легионер, которым интересовался Шахтер, прибыл в расположение Руха

Фото: ФК Рух

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Опорный полузащитник Эдсон появился в расположении "Руха" на зарубежном этапе подготовки в Словении, сообщает Sport.ua.

С февраля 2024 бразилец играл на правах аренды за мексиканский "Хуарес". Его контракт со львовским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

В феврале появится конкретика, останется 26-летний Эдсон во Львове или продолжит карьеру в другой команде. Ранее к футболисту проявлял интерес "Шахтер", однако дальше разговоров дело не продвинулось.

Также отмечается, что сейчас в тренировочном лагере "Руха" находится на просмотре африканский нападающий. Он оформил дубль в победном спарринге с "Копером" (2:0).

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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