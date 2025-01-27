Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Подписать могут, а заявить - нет". На клуб УПЛ наложен трансферный бан
И это не "Черноморец"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший вратарь "Зари" Никита Шевченко, ныне выступающий за "Александрию", рассказал о том, что луганский клуб получил запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов по заработным платам.
Шевченко покинул "Зарю" еще в 2023 году, по его словам, клуб не рассчитался с ним до конца.
"Нет [не рассчитались], но на них наложен бан. Не смогут заявить новых игроков".
Он прокомментировал недавние официальные переходы в команду хавбеков Деяна Попары и Владимира Белоцерковца.
"Подписать-то они могут, а вот заявить - нет, пока не рассчитаются", - рассказал Шевченко для издания Украинский футбол.
"Заря" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 балла в 16 матчах.
Популярное сейчас
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Яремчук принял участие в запальном матче Суперлиги Греции
- Главный тренер Милана едва не подрался с игроком после матча с Пармой
- Оскорбил клуб. Шандрук подтвердил, что Верес расстался с игроком из-за его интервью
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?