"Подписать могут, а заявить - нет". На клуб УПЛ наложен трансферный бан

Бывший вратарь "Зари" Никита Шевченко, ныне выступающий за "Александрию", рассказал о том, что луганский клуб получил запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов по заработным платам.

Шевченко покинул "Зарю" еще в 2023 году, по его словам, клуб не рассчитался с ним до конца.

"Нет [не рассчитались], но на них наложен бан. Не смогут заявить новых игроков".

Он прокомментировал недавние официальные переходы в команду хавбеков Деяна Попары и Владимира Белоцерковца.

"Подписать-то они могут, а вот заявить - нет, пока не рассчитаются", - рассказал Шевченко для издания Украинский футбол.

"Заря" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 балла в 16 матчах.