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"Подписать могут, а заявить - нет". На клуб УПЛ наложен трансферный бан

Премьер-лига

И это не "Черноморец"

"Подписать могут, а заявить - нет". На клуб УПЛ наложен трансферный бан

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший вратарь "Зари" Никита Шевченко, ныне выступающий за "Александрию", рассказал о том, что луганский клуб получил запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов по заработным платам.

Шевченко покинул "Зарю" еще в 2023 году, по его словам, клуб не рассчитался с ним до конца.

"Нет [не рассчитались], но на них наложен бан. Не смогут заявить новых игроков".

Он прокомментировал недавние официальные переходы в команду хавбеков Деяна Попары и Владимира Белоцерковца.

"Подписать-то они могут, а вот заявить - нет, пока не рассчитаются", - рассказал Шевченко для издания Украинский футбол.

"Заря" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 балла в 16 матчах.

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Заря (Луганск) Никита Шевченко ФК Александрия
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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