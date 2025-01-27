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Не впечатлил. Динамо отказалось от подписания бразильского форварда

Премьер-лига

Футболист покидает расположение киевлян после просмотра

Не впечатлил. Динамо отказалось от подписания бразильского форварда

фото из свободных источников

Новина українською

На просмотре в "Динамо" находился нападающий бразильского "Коринтианса" Лео Агостинью.

Как сообщает Динамомания, по результатам просмотра 19-летний Лео не поразил тренерский штаб ни первой команды, ни юношеской U-19. Поэтому сегодня он покидает расположение киевлян в Турции.

Некоторые бразильские СМИ поспешили сообщить, что Лео вылетает в Турцию подписывать 5-летний контракт с киевским клубом, но, как видим, их прогнозы не оправдались.

Контракт игрока принадлежит "Коринтиансу". Он не сыграл ни одного матча за основу, однако провел 32 матча за команду U-20 (0 голов). Прошлый сезон на правах аренды играл за "Фламенго" U-20 (5 матчей, 1 гол и 1 ассист).

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Динамо (Киев)
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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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