Не впечатлил. Динамо отказалось от подписания бразильского форварда

На просмотре в "Динамо" находился нападающий бразильского "Коринтианса" Лео Агостинью.

Как сообщает Динамомания, по результатам просмотра 19-летний Лео не поразил тренерский штаб ни первой команды, ни юношеской U-19. Поэтому сегодня он покидает расположение киевлян в Турции.

Некоторые бразильские СМИ поспешили сообщить, что Лео вылетает в Турцию подписывать 5-летний контракт с киевским клубом, но, как видим, их прогнозы не оправдались.

Контракт игрока принадлежит "Коринтиансу". Он не сыграл ни одного матча за основу, однако провел 32 матча за команду U-20 (0 голов). Прошлый сезон на правах аренды играл за "Фламенго" U-20 (5 матчей, 1 гол и 1 ассист).