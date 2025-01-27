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Не в Бразилию. Верес официально продал своего полузащитника
Яго Сикейра продолжит карьеру в латвийском клубе
Фото: НК Верес
Бразильский полузащитник Яго Сикейра покидает "Верес", сообщает официальный сайт ровенского клуба.
24-летний бразилец на условиях трансферного соглашения продолжит карьеру в латвийском клубе "Рига". Финансовые детали сделки не разглашаются.
Сикейра присоединился к "Вересу" летом 2023 года. За полтора сезона в футболке "красно-черных" хавбек провел 46 матчей, забил 4 гола и отметился 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.
Интересно, что ранее предложение по футболисту также делал клуб бразильской Серии Б "Америка".
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