Не в Бразилию. Верес официально продал своего полузащитника

Бразильский полузащитник Яго Сикейра покидает "Верес", сообщает официальный сайт ровенского клуба.

24-летний бразилец на условиях трансферного соглашения продолжит карьеру в латвийском клубе "Рига". Финансовые детали сделки не разглашаются.

Сикейра присоединился к "Вересу" летом 2023 года. За полтора сезона в футболке "красно-черных" хавбек провел 46 матчей, забил 4 гола и отметился 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

Интересно, что ранее предложение по футболисту также делал клуб бразильской Серии Б "Америка".